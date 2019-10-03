دوري أبطال أوربا
الخميس 3 أكتوبر 2019 01:31

شاهد: صلاح يقود ليفربول لتخطي ريد بول سالزبورغ 4-3

حقق فريق ليفربول الإنجليزي (حامل اللقب)، الأربعاء، أول انتصار له في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتغلب ليفربول على ضيفه ريد بول سالسبورغ النمساوي بأربعة أهداف لثلاثة في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من البطولة القارية.

بادر ليفربول بتسجيل ثلاثة أهداف سريعة عن طريق السنغالي ساديو ماني والاسكتلندي أندرو روبرتسون والمصري محمد صلاح في الدقائق 9 و25 و36.

ومع حلول الدقيقة 39 قلص ريد بول سالسبورغ النتيجة عبر الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان ليخرج أصحاب الديار متقدمين من شوط المباراة الأول بثلاثة أهداف لهدف.

وردّ ريد بول سالسبورغ بالهدفين الثاني والثالث عن طريق الياباني تاكومي مينامينو والنرويجي إيرلينغ هالاند في الدقيقة 56 و60.

وتمكن صلاح من إضافة الهدف الثاني له والرابع لليفربول في الدقيقة 69 ليخرج أصحاب الأرض والجمهور فائزين باللقاء.

وكان نابولي الإيطالي قد تعادل في وقت سابق اليوم مع جينك البلجيكي سلبيًا ضمن المجموعة ذاتها.

بذلك، يتصدر نابولي الترتيب برصيد 4 نقاط بفارق نقطة عن فريقي ريد بول سالسبورغ وليفربول، وأخيرًا جينك برصيد نقطة واحدة.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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دوري أبطال أوربا
ليفربول الإنجليزي
محمد صلاح
ريد بول سالسبورغ النمساوي

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