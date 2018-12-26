الدوري الإنجليزي
الأربعاء 26 ديسمبر 2018 20:38

شاهد: صلاح يقود ليفربول لاكتساح نيوكاسل برباعية نظيفة

عزز ليفربول تربعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه نيوكاسل 4 / صفر اليوم الأربعاء في المرحلة التاسعة عشر من المسابقة.
التفاصيل: 
  • على ملعب "أنفيلد" معقل فريق ليفربول، افتتح ديان لوفرين التسجيل لليفربول في الدقيقة 11.
  • أضاف النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 48 من ضربة جزاء. 
  • بعدها أضاف شيردان شاكيري والبديل فابينيو الهدفين الثالث والرابع لليفربول في الدقيقتين 79 و85.       
  • رفع ليفربول رصيده إلى 51 نقطة في الصدارة بفارق ست نقاط أمام توتنهام الذي انتزع المركز الثاني من مانشستر سيتي الذي تلقى الهزيمة الثالثة خلال آخر أربع مباريات.
  • تجمد رصيد نيوكاسل، الذي يدربه رافاييل بينيتيز المدرب السابق لليفربول، عند 17 نقطة. 
المصدر
الألمانية
بي إن سبورتس
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ليفربول
محمد صلاح
شاكيري
ساديو ماني
الدوري الإنجليزي

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