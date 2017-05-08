الدوري الإيطالي لكرة القدم
الاثنين 8 مايو 2017 00:55

شاهد: صلاح يصنع الهدف الأول لروما أمام ميلان

استعاد فريق روما وصافة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بتغلبه المستحق على ميلان 4/1 خلال المباراة التي جمعتهما الأحد، في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وفرض روما سيطرته على ميلان منذ بداية المباراة حيث أنهى الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما إدين دجيوكو في الدقيقتين الثامنة و28.

وفي الشوط الثاني، استطاع ميلان تقليص الفارق بهدف سجله ماريو بازاليتيش في الدقيقة 76، لكن ستيفان شعراوي سجل الهدف الثالث لروما في الدقيقة 78  قبل أن يختتم دانيلي دي روسي أهداف روما في الدقيقة 87 من ركلة جزاء طرد  على إثرها جابرييل باليتا لاعب ميلان.

ورفع روما رصيده إلى 78 نقطة واستعاد المركز الثاني من نابولي، الذي احتله السبت، فيما توقف رصيد ميلان رصيده عند 59 نقطة في المركز السادس.

ولم يشكل فريق ميلان الخطورة المطلوبة على مرمى روما، خاصة بعدما فشل الثلاثي الهجومي خيسوس سوسو، وجيانلوكا لابادولا، وجيرارد دولوفيو في اختراق دفاع روما، الذي كان متألقا بالإضافة للحارس فويتشيك تشيزيني، فيما تمكن محمد صلاح وإدين دجيكو ورادجا ناينجولان من خلخلة دفاع ميلان ووجدوا مساحات كبيرة شنوا من خلالها هجمات خطيرة.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة الأنباء الألمانية
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الدوري الإيطالي
كرة قدم
روما
ميلان
محمد صلاح
ستيفان شعراوي

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