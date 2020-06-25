الدوري الإنجليزي الممتاز
الخميس 25 يونيو 2020 12:22

شاهد: صلاح يسجل هدفا ويصنع آخر في فوز ليفربول على كريستال بالاس

سجل النجم المصري محمد صلاح هدفا وصنع آخر ليقود فريقه ليفربول للفوز على كريستال بالاس في إطار الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي أول مباراة لليفربول على ملعبه منذ توقف النشاط بسبب جائحة فيروس كورونا أحرز الفريق أربعة أهداف ليفوز على ضيفه ويصبح على بعد نقطتين من حصد لقبه الأول في الدوري في 30 عاما.

وكان من المفترض أن تكون ليلة تحتفل فيها الجماهير في مدرجات أنفيلد باقتراب ليفربول من لقب الدوري، لكن بعد الفوز قال المدرب يورغن كلوب إن لاعبيه صنعوا أجواءهم الخاصة.

وقال كلوب الذي يمكن لفريقه حصد اللقب لو فشل مانشستر سيتي في الفوز اليوم الخميس على مستضيفه تشلسي "تخيلوا لو كان الملعب مليئا بالجماهير والجميع يشاهدون ما حدث. لا أعتقد أن الأداء كان يمكن أن يكون أفضل لأن لاعبي فريقي لعبوا وكأن الجماهير تملأ المدرجات. الأجواء على أرض الملعب كانت مذهلة.

وهز ترينت ألكسندر-أرنولد ومحمد صلاح وفابينيو وساديو ماني الشباك ليحصد ليفربول النقاط الثلاث.

وأضاف كلوب "أعجبت بالأداء كثيرا. التقدم 4- صفر في 87 دقيقة وأربعة لاعبين يضغطون على أحد لاعبي كريستال بالاس كأنها الكرة الوحيدة في العالم، أحببت ذلك كثيرا، نتيجة رائعة وأداء مذهل. أسلوب لعبنا والحماس الذي أظهرناه كان استثنائيا وهناك بعض اللحظات لم أصدقها".

وتابع "على أرض الملعب لا أعتقد أنه كان يمكننا تقديم أداء أفضل بوجود الجماهير، لا أعتقد أنه يمكننا تقديم أداء أفضل من ذلك. أنا سعيد للغاية لأننا أظهرنا أننا نفعل ذلك من أجل الجماهير حتى لو لم تكن هنا. أشعر براحة نفسية حاليا".

وسيشاهد كلوب مباراة سيتي وتشلسي، التي يمكن أن تنهي انتظار فريقه الطويل للقب الدوري، لكن انتصار سيتي سيمهد الطريق أمام مواجهة مثالية بين ليفربول وفريق المدرب بيب غوارديولا في الثاني من يوليو/ تموز.

وقال كلوب "يجب أن أشاهد مباراة الغد لأننا سنلعب ضدهم بعد أسبوع. هذا جزء من الاحترافية والقيام بعملي".

المصدر
وكالات

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