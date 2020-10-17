الدوري الإنجليزي
السبت 17 أكتوبر 2020 18:43

شاهد: صلاح يسجل الهدف 100 مع ليفربول في تعادله مع إيفرتون

سجل نجم كرة القدم المصري محمد صلاح هدفه المئة، اليوم السبت، مع فريقه الإنجليزي ليفربول في لقائه مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي والذي انتهى بالتعادل 2-2.

وتمكن السنغالي ساديو ماني من تسجيل هدف ليفربول الأول في الدقيقة الثالثة بعد تلقيه عرضية من زميله آندي روبرتسون.

لكن ليفربول تعرض لضربة قوية في بداية المباراة بخروج مدافعه فيرجيل فان دايك بسبب الإصابة في الدقيقة 11 بعد التحام مع حارس إيفرتون جوردان بيكفورد.

واستغل إيفرتون خروج المدافع الهولندي وأحرز هدف التعادل بعد ركلة ركنية عندما ارتقى مايكل كين عاليا ليرسل الكرة إلى شباك أدريان حارس مرمى الضيوف.

وكان ليفربول الأفضل خلال فترات طويلة من المباراة وفي الدقيقة 72 أحرز محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول، والهدف المئة له مع الفريق في 159 مباراة، بعدما تابع ببراعة كرة أبعدها أحد مدافعي أصحاب الأرض.

لكن إيفرتون الساعي بقوة للحفاظ على مسيرته الخالية من الهزيمة لم يستسلم وتمكن من التعادل عن طريق دومينيك كالفرت-لوين.

وطرد الحكم مهاجم إيفرتون البرازيلي ريتشارليسون في الدقيقة 90 من عمر اللقاء بعد تعمده الخشونة خلال التحام مع تياغو ألكانتارا.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع اعتقد ليفربول أنه حسم النقاط الثلاث عندما أحرز لاعبه جوردان هندرسون الهدف الثالث لكن حكم الفيديو المساعد ألغى التقدم بداعي أن ماني كان في موقف تسلل.

وبهذا التعادل حافظ إيفرتون على صدارة ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة متقدما بثلاث نقاط على ليفربول، الذي تلقى هزيمة مذلة 7-2 أمام أستون فيلا قبل العطلة الدولية مباشرة.

المصدر
رويترز

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