الدوري الإنجليزي الممتاز
السبت 17 مارس 2018 23:06

شاهد: صلاح يحرز أربعة أهداف في فوز ساحق على واتفورد ويتصدر بها قائمة الهدافين

أحرز محمد صلاح أربعة أهداف في فوز كبير لليفربول 5-صفر على واتفورد ليتقدم للمركز الثالث في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم (السبت).

واحتاج اللاعب المصري المتألق إلى أربع دقائق فقط ليضع فريقه في المقدمة وضاعف من تقدم ليفربول في نهاية الشوط الأول.

وصنع مهاجم منتخب مصر هدفا لروبرتو فيرمينو في بداية الشوط الثاني قبل أن يسدد كرة في المرمى وسط حراسة مدافعي واتفورد ليسجل هدفه الثالث.

ولم يحصل واتفورد على راحة وسط الثلوج باستاد انفيلد إذ أضاف صلاح هدفه الشخصي الرابع في الدقيقة 85.

وساعد الأداء الساحر لصلاح بتقدمه بأربعة أهداف عن هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير في صراع المنافسة على لقب هداف الدوري إذ يملك 28 هدفا في الدوري و36 بجميع المسابقات وهو العدد الأكبر لأي لاعب في ليفربول في موسمه الأول مع الفريق.

ويملك ليفربول 63 نقطة من 31 مباراة متقدما بنقطتين عن توتنهام الذي لعب 30 مباراة.

لكن الأهم أن ليفربول يتقدم بسبع نقاط أمام تشيلسي صاحب المركز الخامس في المنافسة على إنهاء الموسم في المربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال اوروبا في الموسم المقبل.

وقدم واتفورد أداء جيدا في بعض فترات الشوط الأول وسدد روبرتو بيريرا ركلة حرة في العارضة في الشوط الثاني لكن الفريق كان ضعيفا أمام هجوم فريق المدرب يورغن كلوب.

وتركت الهزيمة واتفورد في المركز 11 متقدما بثماني نقاط عن منطقة الهبوط.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
واتفورد
محمد صلاح

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