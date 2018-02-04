الدوري الإنجليزي الممتاز
الأحد 4 فبراير 2018 21:47

شاهد: صلاح يتلاعب بدفاع توتنهام ويحرز هدفين رائعين

في مباراة ظلت نتيجتها معلقة حتى اللحظات الأخيرة، فرض التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما نفسه على لقاء ليفربول مع ضيفه توتنهام.

وذلك في قمة مباريات المرحلة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ارتفع رصيد ليفربول إلى 51 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين أمام توتنهام، صاحب المركز الخامس.

تقدم ليفربول بهدف حمل توقيع النجم الدولي المصري محمد صلاح في الدقيقة الثالثة، قبل أن يتعادل فيكتور وانياما لتوتنهام في الدقيقة 80.

وواصلت المباراة إثارتها بعدما أضاع هاري كين ركلة جزاء لتوتنهام في الدقيقة 87، قبل أن يأتي العقاب من جانب ليفربول، بعدما عاد صلاح لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وحافظت المباراة على إثارتها حتى اللحظات الأخيرة، بعدما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء مثيرة للجدل لتوتنهام في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بناء على إشارة من مساعده، أحرز من خلالها هاري كين هدف التعادل للفريق اللندني في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع.

حافظ كين بهذا الهدف على صدارته لقائمة هدافي الدوري الانجليزي برصيد 22 هدفا، بفارق هدف وحيد خلف أقرب ملاحقيه محمد صلاح، الذي ظل في المركز الثاني.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة الأنباء الألمانية
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الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
توتنهام الإنجليزي
محمد صلاح
هاري كين

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