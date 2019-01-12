السبت 12 يناير 2019 22:23
شاهد: صلاح يبقي ليفربول في الصدارة بهدف في برايتون
قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مستضيفه برايتون 1-صفر بهدف من ركلة جزاء ليواصل ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي لكرة القدم.
التفاصيل:
- انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد أداء متواضع من الفريقين.
- بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، تمكن صلاح من تسجيل هدف ليفربول الوحيد من ركلة جزاء عقب عرقلة باسكال جروس له بعد أداء أنيق للدولي المصري داخل منطقة الجزاء.
- اقترب ليفربول من هز الشباك مجددا مرتين حيث تصدى الحارس ديفيد بوتون لمحاولتين من روبرتو فيرمينو وصلاح قرب نهاية المباراة.
- بهذا الفوز يرفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة من 22 مباراة متقدما بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه الذي يلعب الإثنين.
- ليفربول سيستضيف كريستال بالاس الأسبوع القادم فيما يحل برايتون ضيفا على مانشستر يونايتد.
المصدر
رويترز
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