الدوري الإنجليزي
السبت 12 يناير 2019 22:23

شاهد: صلاح يبقي ليفربول في الصدارة بهدف في برايتون

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مستضيفه برايتون 1-صفر بهدف من ركلة جزاء ليواصل ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي لكرة القدم.
التفاصيل:
  • انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد أداء متواضع من الفريقين.
  • بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، تمكن صلاح من تسجيل هدف ليفربول الوحيد من ركلة جزاء عقب عرقلة باسكال جروس له بعد أداء أنيق للدولي المصري داخل منطقة الجزاء.
  • اقترب ليفربول من هز الشباك مجددا مرتين حيث تصدى الحارس ديفيد بوتون لمحاولتين من روبرتو فيرمينو وصلاح قرب نهاية المباراة.
  • بهذا الفوز يرفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة من 22 مباراة متقدما بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه الذي يلعب الإثنين.
  • ليفربول سيستضيف كريستال بالاس الأسبوع القادم فيما يحل برايتون ضيفا على مانشستر يونايتد.
المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
محمد صلاح
ليفربول الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

اقرأ أيضا

Thumbnail
تركيا ترسل مزيدا من التعزيزات إلى الحدود مع إدلب السورية
Thumbnail
شاهد: الفتاة السعودية رهف تصل كندا

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم