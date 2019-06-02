الأحد 2 يونيو 2019 00:24
شاهد: صلاح وأوريجي يقودان ليفربول للفوز بدوري أبطال أوربا
توّج فريق ليفربول الإنجليزي، السبت، بلقب دوري أبطال أوربا لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخه.
ليفربول الإنجليزي يتوج بأبطال أوربا
- تغلب ليفربول الإنجليزي على نظيره ومواطنه توتنهام بهدفين دون رد في المباراة النهائية للبطولة القارية التي أقيمت على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.
- استعاد ليفربول اللقب الأوربي بعد غياب دام 14 عامًا، وتحديدًا منذ عام 2014، وانتزع بطاقة العبور إلى كأس العالم للأندية التي ستقام نهاية العام الجاري.
- جاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي ليفربول حيث أحكم لاعبوه السيطرة على ملعب اللقاء في رحلة بحث عن هدف مبكر يربكون به حسابات المنافس.
- بعد مرور دقيقة و48 ثانية جاء هدف التقدم لليفربول عبر محمد صلاح من ضربة جزاء، ليصبح أول لاعب مصري يسجل هدفًا في نهائي البطولة القارية، وثاني لاعب عربي بعد الجزائري رابح ماجر.
- بعدها تبادل الفريقان الهجمات، ففي الوقت الذي بحث فيه ليفربول عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو توتنهام من هجماتهم في محاولة لإدراك التعادل.
- توالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف نظيف.
- ازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث تبادل الفريقان الهجمات وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين.
- كادت أن تشهد الدقيقة 86 هدف التعادل لتوتنهام عندما سدد الدنماركي كريستيان اريكسين كرة قوية من ضربة حرة مباشرة تصدى لها حارس ليفربول أليسون ببراعة.
- قضى ليفربول على أحلام توتنهام في العودة للقاء بتسجيله للهدف الثاني في الدقيقة 87 عبر البلجيكي ديفوك اوريجي الذي تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء سددها أرضية زاحفة في الشباك.
- تألق الحارس أليسون في الدقائق المتبقية من اللقاء ورفض دخول أي هدف في مرماه، ليخرج ليفربول فائزًا باللقب القاري
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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