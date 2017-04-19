الأربعاء 19 أبريل 2017 18:41
شاهد: صفّ سيارته بشكل خاطئ فلقنوه درسا قاسيا
تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لشابين أرادا أن يلقنا سائق سيارة درسا بسبب صف سيارته بطريقة خاطئة حيث وقف في منتصف حارتين ولم يلتزم بالحارة المخصصة لكل سيارة.
وأظهر الفيديو الشابين وهما يصفان سيارتيهما متلاصقتين مع سيارة السائق أمام مركز تجاري وبعد أن خرج عجز عن فتح باب سيارته ما أجبره على الدخول من الحقيبة الخلفية.
صور الشابان الحادثة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر
الجزيرة مباشر
سوشيال ميديا