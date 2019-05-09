الخميس 9 مايو 2019 22:01
شاهد: صرصور "ليبرالي" يتسلق كتف رئيس الفلبين أثناء تجمع انتخابي
لم يظهر أي انزعاج على رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي عندما تسلق صرصور بحجم الإصبع كتفه سريعا بينما كان يتحدث أمام جمع انتخابي.
التفاصيل:
- أظهر مقطع فيديو الصرصور وهو يصعد إلى كتف دوتيرتي الأيسر خلال التجمع الذي نُظم مساء، الأربعاء، في إقليم بوهول بوسط البلاد ليصادق على مرشحي مجلس الشيوخ.
- سارعت مساعدة للرئيس لإبعاد الصرصور عن كتفه إلا أنه نزل إلى مقدمة قميصه. وعندما تنبه دوتيرتي (74 عاما) إلى وجود الصرصور بحركة مساعدته المضطربة، أزاحه بعيدا.
- بعد ذلك ضرب الأرض بقدمه ومزح قائلا إن الحزب الليبرالي المعارض ربما هو الذي أطلق الصرصور.
- الرئيس الفلبيني قال مفجرا ضحكات الحاضرين "إنه ليبرالي! بكل تأكيد". وأكمل دوتيرتي بعدها بقية خطابه الذي استمر ساعتين.
المصدر
رويترز
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