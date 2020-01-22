الصراع في سوريا
الأربعاء 22 يناير 2020 09:02

شاهد: صرخات مسن سوري بعد مقتل عائلته إثر قصف على حلب

تداول سوريون على منصات التواصل، مقطع فيديو لصرخة رجل مسن فقد كل أفراد عائلته بعد قصف جوي روسي استهدف منزلهم في قرية كفرتعال في ريف حلب الغربي شمالي سوريا.

ويصرخ الرجل باكيًا "لا ضل فطومة ولا ضل حمودة.. ما ضل حدا من العيلة.. كلهن راحوا.. الله ينتقم من كل ظالم".

وقتل أمس ستة أطفال مع والديهم، في غارة روسية على منزل العائلة في قرية كفرتعال بريف حلب الغربي، وأسفرت الغارة أيضًا عن مقتل شاب وإصابة تسعة آخرين.

ونشر الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية صورا لانتشال جثامين الضحايا من تحت أنقاض المنزل الذي دُمر بالكامل.

وشن الطيران الروسي أمس الثلاثاء غارات مكثفة على ريفي حلب وإدلب، في تجاهل لوقف إطلاق النار الذي أعلن مؤخرًا، ما أسفر عن مقتل وجرح عشرات المدنيين، بينهم هذه العائلة بكاملها.

المصدر
الجزيرة مباشر
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