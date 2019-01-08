السعودية
الثلاثاء 8 يناير 2019 09:23

شاهد: "صراصير الليل" تهاجم الحرم المكي بأعداد هائلة

أعلنت أمانة مكة المكرمة أنها تعمل على مكافحة حشرة "صرصار الليل" التي انتشرت بالحرم المكي الشريف.
ما القصة؟
  • انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر مهاجمة ساحات الحرم المكي الشريف من قبل أعداد هائلة من حشرة صراصير الليل.
أبرز ما ورد في بيان أمانة العاصمة المقدسة:
  • هذه الحشرة تسمى الجنادب السوداء (الجداجد) أو ما يسمى (صرور الليل) من الحشرات المهاجرة.
  • تم توجيه كافة الفرق المتخصصة للعمل في المكافحة للقضاء على هذه الحشرات بعدد 22 فرقة مكونة 138 فردا و111 جهاز مكافحة.
  • تم التركيز على مواقع توالدها وتكاثرها بغرف تفتيش الصرف الصحي ومناهل مياه الصرف المكشوفة حول ساحات الحرم المكي الشريف ودورات المياه المحيطة بالساحات بمنطقة القشاشية.
أبرز التعليقات على تويتر:
المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
الحرم المكي
صراصير الليل
الحرم
مكة
العاصمة المقدسة
السعودية

اقرأ أيضا

Thumbnail
صلاح يتفوق على ميسي ورونالدو في قائمة أغلى لاعبي العالم
Thumbnail
شاهد: مصر تفوز بتنظيم كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم