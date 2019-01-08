شاهد: "صرار الليل" يهاجم الحرم المكي بأعداد هائلة
- انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر مهاجمة ساحات الحرم المكي الشريف من قبل أعداد هائلة من حشرة صرار الليل.
- هذه الحشرة تسمى الجنادب السوداء (الجداجد) أو ما يسمى (صرار الليل) من الحشرات المهاجرة.
- تم توجيه كافة الفرق المتخصصة للعمل في المكافحة للقضاء على هذه الحشرات بعدد 22 فرقة مكونة 138 فردا و111 جهاز مكافحة.
- تم التركيز على مواقع توالدها وتكاثرها بغرف تفتيش الصرف الصحي ومناهل مياه الصرف المكشوفة حول ساحات الحرم المكي الشريف ودورات المياه المحيطة بالساحات بمنطقة القشاشية.
اخيرا لقيت من يتفق معي— بنت علي 🇸🇦 (@afh_sh) January 7, 2019
الحرم كله ريحه مجاري بشكل فضيع 😷
قسم بالله اسجد وانا متقرفه وين النظافه وين الاهتمام بالحرم المكي ي ناس 💔#صراصير_الحرم
حتى لو كان موسم ظهورها الآن الا أن ظهورها الكثيف بالحرم المكي ليس طبيعيا فقد يكون انذارا من الله -تعالى-— المستشار (@50pop50) January 7, 2019
*والواجب علينا أن نكثر من الاستغفار والتوبة*
قال تعالى :(وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون)
وقال تعالى:(وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون)#صراصير_الحرم
هذي الحشره اسمها جخدب مو صرصور البعض يسميها صرصور بس مو اللي تبع المجاري هذي تجي من البر يعني مو شيء مقزز مقارنه باللي تخبرون وفيه بعض الناس يسمونها سوير الليل #صراصير_الحرم— 3oo6h_ (@aoob_20) January 7, 2019
#صراصير_الحرم— زيـنب👸🏻❤️. (@zeze2921) January 7, 2019
هل هذا نذيرٌ من الله ونحن في غفله!!
صراصير الليل في الحرم المكي وبعض المناطق حول مكه وكذلك الجراد الذي انتشر في البلاد
{فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات}!!! pic.twitter.com/jsaMrRJscS
#صراصير_الحرم خروج الحشرات وهجرات الطيور جماعيا مثيرة للانتباه الى أنه هناك خطب ما بالأرض والله اعلم— William (@Dunkinson_75) January 7, 2019
ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ {الأنفال:53 pic.twitter.com/HVTEP8OZOJ
في أعجب مظاهر الطبيعة هجوم الحشرات على اطهر بقاع الأرض مكة المكرمة دخول هذه الكمية الكبيرة للحرم فجأة وانتشارها كالوباء على الجدران والممرات وكأنها مأمورة من الله سبحانه وتعالى ؛لم تغضب أرض الحرمين من سكانها إلا بعد أن انتهكت حرمتها وارسلت جنودها لتطرد المجرمين #صراصير_الحرم pic.twitter.com/ANbgXPjVqR— ندآآآآء البعيد (@albaid4) January 7, 2019
#صراصير_الحرم— بنت علي 🇸🇦 (@afh_sh) January 7, 2019
الله يكفينا الشر 😔
الوضع مخيف جدآ 😭
طمنَوني وش صار أن شاء الله قضو عليها
بعدين اتمنى منهم زياده النظافه بالحرم والله ريحه المجاري قويه جدآ حول الصحن
اصلي وانا متقرفه 😷👎#الحرم_المكي