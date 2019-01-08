السعودية
الثلاثاء 8 يناير 2019 09:23

شاهد: "صرار الليل" يهاجم الحرم المكي بأعداد هائلة

أعلنت أمانة مكة المكرمة أنها تعمل على مكافحة حشرة "صرار الليل" التي انتشرت بالحرم المكي الشريف.
ما القصة؟
  • انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر مهاجمة ساحات الحرم المكي الشريف من قبل أعداد هائلة من حشرة صرار الليل.
أبرز ما ورد في بيان أمانة العاصمة المقدسة:
  • هذه الحشرة تسمى الجنادب السوداء (الجداجد) أو ما يسمى (صرار الليل) من الحشرات المهاجرة.
  • تم توجيه كافة الفرق المتخصصة للعمل في المكافحة للقضاء على هذه الحشرات بعدد 22 فرقة مكونة 138 فردا و111 جهاز مكافحة.
  • تم التركيز على مواقع توالدها وتكاثرها بغرف تفتيش الصرف الصحي ومناهل مياه الصرف المكشوفة حول ساحات الحرم المكي الشريف ودورات المياه المحيطة بالساحات بمنطقة القشاشية.
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المصدر
الجزيرة مباشر
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صراصير الليل
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