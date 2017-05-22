الاثنين 22 مايو 2017 01:04
شاهد: صدامات بالجملة في سباق فرنسا للدراجات النارية !
شهد سباق فرنسا للدراجات النارية الفئة الثالثة صداما بين عدة دراجات خلال الجولة الأولى مما تسبب في إعادة السباق مرة أخرى.
ووقع تصادم بين كل من رومانو فيناتي وخورخي مارتين وخوان مير مما تسبب في تصادم عدة دراجات من خلفهم.
وأضطر منظمو السباق إلى إعادته مرة أخرى، ولم يصب أي من السائقين بأذى خلال الحادث.
وشهد سباق فرنسا الجائزة الكبرى عدة حوادث كان أبرزها تعرض فالنتينو روسي سائق ياماها إلى حادث في الجولة الأخيرة كما تعرض سائق هوندا مارك ماركيز لحادث في الجولة 18.
المصدر
أسوشيتد برس
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