بريطانيا
الأربعاء 4 أكتوبر 2017 18:11

شاهد: صحفيون يلاحقون وزير خارجية بريطانيا بعد تصريحاته عن "الجثث" في ليبيا

يواجه وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون دعوات لتقديم استقالته بعد أن قال إن مدينة سرت الليبية، التي مزقها العنف، قد تصبح مركزا سياحيا بمجرد "إزالة الجثث".

جاءت تصريحات جونسون في اجتماع جانبي خلال مؤتمر الحزب المحافظ بمدينة مانشستر شمال غرب إنجلترا.

وقال جونسون إن مدينة سرت الليبية الساحلية قد تكون "دبي أخرى"، في إشارة إلى التقدم الذي تحقق على صعيد الاستقرار في ليبيا وإعادة إعمارها بعد سنوات من النزاع. وأضاف أن "الشيء الوحيد الذي يجب القيام به هو إزالة الجثث."

وسأل الصحفيون جونسون عن تصريحاته وإذا ما كان قد ندم عليها، لكنه تجاهل وسائل الإعلام أثناء دخوله لمؤتمر حزب المحافظين الأربعاء.

المصدر
أسوشيتد برس
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