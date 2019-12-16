شاهد: صبي ينجو بأعجوبة من الموت دهسا تحت عجلات قطار

نجا صبي بأعجوبة من الموت دهسًا تحت عجلات قطار، بعدما قاده تفكيره إلى الرقود بين القضبان حين فوجئ بقطار الشحن السريع يقترب نحوه أثناء عبوره للرصيف المقابل.

ووقع الحادث في محطة سكة حديد بولاية ماهاراشترا غربي الهند.

وأظهرت لقطات حظيت بانتشار واسع على الإنترنت، الصبي الذي يبدو من مظهره أنه تلميذ، مستلقيًا وسط مسار القطار بينما يمر قطار الشحن السريع من فوقه، وسط رعب الركاب المنتظرين على الرصيف.

وفور مرور القطار، تنفس الجميع الصعداء ونهض الصبي مفزوعًا وانتقل بعيدًا عن قضبان السكة الحديد وجلس على الأرض غير مستوعب أنه لايزال على قيد الحياة وأنه نجا من الموت.