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الخميس 19 سبتمبر 2019 09:44

شاهد: صاعقة تصيب لاعبين في مباراة لكرة القدم بجاميكا 

تعرض لاعبو كرة القدم في جامايكا لضربة صاعقة، أثناء مباراة بالعاصمة كينغستون، ما تسبب في إيقاف المباراة ونقل المصابين إلى المستشفى.
التفاصيل
  • ضربت الصاعقة الملعب في الشوط الثاني، من مباراة في دوري المدارس الثانوية لكرة القدم، وفقاً لموقع لوب جاميكا.
  • تسببت الواقعة في سقوط أربعة لاعبين على أرضية الميدان، في مواجهة جمعت فريقي وولمز بويز وجاميكا كوليج الذي كان متأخراً بهدفين مقابل واحد. 
  • نشرت الصحف المحلية مقطعاً مصوراً، أظهر لحظة توهج ملعب، من ضوء الصاعقة، وسقوط اللاعبين بعد لحظات قصيرة فوق أرضية الميدان.
  • دفعت الحادثة الحكم إلى إيقاف المباراة، ومطالبة المسعفين بالإسراع للدخول إلى أرضية الميدان.
  • نقل عدد من اللاعبين إلى المستشفى بشكل احترازي بعد معاناتهم من مضاعفات مختلفة.
  • أحد اللاعبين أغمي عليه ولم يفق إلا بعد خضوعه لعلاج مكثف في المستشفى.
  • ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أن الصواعق في جاميكا، تسببت بتأجيل مباراتين في دوري المدارس الثانوية.
المصدر
الجزيرة مباشر
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