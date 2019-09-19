الخميس 19 سبتمبر 2019 14:41
شاهد: صاعقة تصيب لاعبين في مباراة لكرة القدم بجامايكا
تعرض لاعبو كرة القدم في جامايكا لضربة صاعقة، أثناء مباراة بالعاصمة كينغستون، ما تسبب في إيقاف المباراة ونقل المصابين إلى المستشفى.
التفاصيل
- ضربت الصاعقة الملعب في الشوط الثاني، من مباراة في دوري المدارس الثانوية لكرة القدم، وفقاً لموقع لوب جامايكا.
- تسببت الواقعة في سقوط أربعة لاعبين على أرضية الميدان، في مواجهة جمعت فريقي وولمز بويز وجامايكا كوليج الذي كان متأخراً بهدفين مقابل هدف واحد.
- نشرت الصحف المحلية مقطعاً مصوراً، أظهر لحظة توهج الملعب، من ضوء الصاعقة، وسقوط اللاعبين بعد لحظات قصيرة فوق أرضية الميدان.
- دفعت الحادثة الحكم إلى إيقاف المباراة، ومطالبة المسعفين بالإسراع للدخول إلى أرضية الميدان.
- نقل عدد من اللاعبين إلى المستشفى بشكل احترازي بعد معاناتهم من مضاعفات مختلفة.
- أحد اللاعبين أغمي عليه ولم يفق إلا بعد خضوعه لعلاج مكثف في المستشفى.
- ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أن الصواعق في جامايكا، تسببت بتأجيل مباراتين في دوري المدارس الثانوية.
المصدر
الجزيرة مباشر