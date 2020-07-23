ظواهر طبيعية
الخميس 23 يوليو 2020 22:56

شاهد: صاعقة برق تضرب تمثال الحرية في نيويورك

تويتر
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصورا لصاعقة برق تضرب تمثال الحرية في ولاية نيويورك الأمريكية.

والتقط أحد المصورين مقطع فيديو لتعامد ضوء البرق على تمثال الحرية الذي ظهر خلال عاصفة ضربت المدينة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وحقق المقطع ملايين المشاهدات على "تويتر" مع المنظر المذهل الذي ظهرت به العاصفة أعلى التمثال.

المصدر
خدمة سند

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