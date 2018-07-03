اليابان
الثلاثاء 3 يوليو 2018 22:40

شاهد: صاروخ يتحطم بعد لحظات من إطلاقه

تحطم صاروخ ياباني بعد إطلاقه بلحظات من ولاية هوكايدو شمال البلاد.

وكان من المخطط أن يصل الصاروخ "مومو 2" إلى ارتفاع 100 كيلومترا، لكنه سقط نحو الأرض قبل أن يتحطم وينفجر بعد لحظات فقط من الإطلاق.

وقبل عام، وصلت النسخة الأولى من الصاروخ "مومو1" إلى ارتفاع 20 كيلومترا قبل أن يتوقف محركه ويتحطم في المحيط.

وتقوم شركة يابانية خاصة بتصنيع الصاروخ "مومو"، ضمن أهدافها بتصنيع صواريخ صغيرة ذات تكلفة محدودة من خلال المكونات المتوافرة.

وبلغ طول الصاروخ "مومو2" 10 أمتار ووزنه طنا و150 كيلوغراما.

المصدر
رويترز
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