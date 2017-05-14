الأحد 14 مايو 2017 11:05
شاهد: صاروخ ترمب الجديد "يقهر الجميع ببساطة"
كيف تتلقى دعوة لزيارة البيت الأبيض؟ هذا ما حدث لطلبة مدرسة ثانوية أمريكية فازوا في مسابقة لابتكار صواريخ بتصميمهم صاروخا يحمل اسم الرئيس دونالد ترمب.
وفي المكتب البيضاوي أحاط طلبة مدرسة فيكتوري كريستيان في تشارلوت بنورث كارولاينا بالرئيس يوم الجمعة وعرضوا الصاروخ الفائز (ترمب).
وخلال المسابقة انطلق الصاروخ لمسافة 236 مترا على الأقل ولمدة لا تقل عن 43 ثانية قبل أن يسقط على الأرض بسلام.
وحين سأل الرئيس الطلبة لماذا أطلقوا اسم ترمب على الصاروخ أجاب أحدهم: "لأنه ببساطة يقهر الجميع".
المصدر
رويترز