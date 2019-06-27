الأراضي الفلسطينية المحتلة
الخميس 27 يونيو 2019 23:23

شاهد: شهيد وأربع إصابات برصاص الاحتلال في القدس المحتلة

الشهيد محمد سمير عبيد
الشهيد محمد سمير عبيد
وفا
استشهد شاب فلسطيني وأصيب أربعة آخرون برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة مساء اليوم الخميس.
التفاصيل
  • قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي بشكل مكثف وعشوائي خلال مواجهات مع شبان فلسطينيين في حي عبيد بالبلدة، وامتدت لكافة أنحاء العيسوية.
  • استشهد الأسير المحرر محمد سمير عبيد (20 عاما) عقب إصابته برصاصة في القلب، وأصيب أربعة آخرين وصفت جروحهم بين متوسطة وطفيفة.
  • المركز الفلسطيني للإعلام قال إن عبيد أطلق سراحه منذ أيام فقط من سجون الاحتلال بينما تقبع شقيقته سندس في سجون الاحتلال حتى الآن.
  • أغلقت قوات الاحتلال جميع مداخل البلدة، في حين ناشد مواطنون بإدخال سيارات الإسعاف للمنطقة.
  • كان أهالي العيسوية شاركوا في وقفة احتجاجية مساء اليوم ضد الاقتحامات اليومية لقوات الاحتلال والتنكيل بالمواطنين.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة الأنباء الفلسطينية
كلمات مفتاحية
القدس المحتلة
شهيد فلسطيني
محمد سمير عبيد

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