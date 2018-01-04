الولايات المتحدة
الخميس 4 يناير 2018 13:24

شاهد: شلالات نياغارا تتجمد مع برودة الطقس

تسبب الطقس شديد البرودة، في تجمد أجزاء من شلالات نياغارا الغزيرة على جانبي نيويورك وأونتاريو منذ يوم الاثنين، أول أيام عام 2018.

وأظهرت لقطات تم تحميلها على منصات التواصل الاجتماعي، المياه المتدفقة على الجليد بشكل "دراماتيكي" يغطي السقوط والمناظر الطبيعية الثلجية من حولهم، في مشهد ساحر أدهش الزائرين.

وقال خبراء الأرصاد أن الكتلة الجوية القطبية ستظل راسخة على الثلثين الشرقيين للولايات المتحدة حتى نهاية الأسبوع.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
شلالات نياغارا
الولايات المتحدة
تجمد
برودة الطقس
برد قارس

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: فلسطينيو غزة يعانون للحصول على التدفئة مع انقطاع الكهرباء
Thumbnail
شاهد: نزوح آلاف العائلات السورية من إدلب مع اشتداد البرد والصراع

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم