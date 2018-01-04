الخميس 4 يناير 2018 13:24
شاهد: شلالات نياغارا تتجمد مع برودة الطقس
تسبب الطقس شديد البرودة، في تجمد أجزاء من شلالات نياغارا الغزيرة على جانبي نيويورك وأونتاريو منذ يوم الاثنين، أول أيام عام 2018.
وأظهرت لقطات تم تحميلها على منصات التواصل الاجتماعي، المياه المتدفقة على الجليد بشكل "دراماتيكي" يغطي السقوط والمناظر الطبيعية الثلجية من حولهم، في مشهد ساحر أدهش الزائرين.
وقال خبراء الأرصاد أن الكتلة الجوية القطبية ستظل راسخة على الثلثين الشرقيين للولايات المتحدة حتى نهاية الأسبوع.
المصدر
رويترز
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