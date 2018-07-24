اليابان
الثلاثاء 24 يوليو 2018 21:27

شاهد: شركة يابانية تدشن مسجدا متنقلا في العاصمة طوكيو

دشنت شركة يابانية مسجدا متنقلا وسط ندرة أماكن الصلاة للمسلمين في اليابان.

وقالت الشركة إن الهدف من المسجد هو توفير مكان للصلاة خلال الفعاليات الكبرى في اليابان.

ويأتي تدشين المسجد وسط استعدادات واسعة في اليابان للألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة طوكيو عام 2020.

وقال ياسوهارو إينو، الرئيس التنفيذي لمشروع المسجد المتنقل: "فكرة الدين في اليابان يمكن أن تكون معقدة بعض الشيء، ولكن في بلد منفتح ومضياف فإننا نريد أن ننشر فكرة أوموتيناشي (الكرم الياباني) لدى المسلمين. ولهذا السبب قمنا بتطوير المسجد المتنقل".

والمسجد الجديد محمول على شاحنة كبيرة، ويسع نحو خمسين شخصا، وتتوفر به سجاجيد للصلاة ومكان للوضوء.

وقالت الشركة القائمة على المشروع إن تطويره استغرق أربع سنوات، وإنه سيستهدف في الأساس توفير مكان الصلاة في الفعاليات الرياضية الكبرى مثل الأولمبياد وكأس العالم في السنوات المقبلة.

المصدر
الجزيرة مباشر
أسوشيتد برس
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اليابان
مسجد
طوكيو 2020
فعاليات رياضية
صلاة

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