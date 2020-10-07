شاهد: شركة صينية تُهدي موظفيها 4116 سيارة جديدة.. ما السبب؟

شركة حديد وصلب صينية تهدي موظفيها 4116 سيارة جديدة، بعد نجاح الشركة في تحقيق المستهدف من المبيعات

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لشركة حديد وصلب صينية، تهدي موظفيها 4116 سيارة جديدة، بعد نجاح الشركة في تحقيق المستهدف من المبيعات للعام الخامس على التوالي.

وأظهر المقطع، اصطفاف المئات من السيارات الجديدة في مكان مفتوح حول منصة كبيرة للاحتفال في الأول من أكتوبر/تشرين أول الجاري، حيث االتقط المقطع من طائرات بدون طيار، كمواد ترويجية على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية خلال الأسبوع الماضي.

شركة صينية تُهدي موظيفها 4116 سيارة جديدة

وبحسب تقارير صحفية، فإن تلك الخطوة، كلفت الشركة ما يقرب من 74 مليون دولار أمريكي، حيث وُزعت السيارات على مراحل خلال الأسابيع التي سبقت العيد الوطني في الصين.

كما أعلنت الشركة الصينية أيضا، أنها ستدفع مقابل إنتاج لوحات ترخيص لهذه السيارات، وتأمين على السيارات لمدة خمس سنوات، وكذلك الضرائب.