الهند
الاثنين 25 سبتمبر 2017 09:48

شاهد: شرطي هندي يحطم رقما قياسيا بكتابة ألف اسم في 4 ساعات

ذكرت صحيفة "ستار وورلد ريكورد" الهندية، الأحد، أن ضابطا في شرطة دلهي، حقق رقما قياسيا عالميا في كتابة 1000 اسم في حوالي ثلاث ساعات ونصف الساعة في نيودلهي.

واستطاع شيامالان كي وهو مفتش شرطة ويبلغ من العمر 50 عامًا، كتابة الأسماء في وقت قياسي على الرغم من أنه وضع لنفسه مدة خمس ساعات لكتابة الألف اسم.

ويعمل شيامالان في الشرطة منذ ما يقرب من 30 عاما، وهو معروف عنه الخط الجميل، وخط قرابة 25 ألف لافتة لشرطة دلهي.

وكان شيامالان في وقت سابق قد حقق أرقاما قياسية محلية في الهند في أعوام 2011، 2013 و 2015.

المصدر
رويترز
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شرطي هندي
دلهي
نيودلهي
لافتات

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