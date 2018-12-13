الخميس 13 ديسمبر 2018 22:29
شاهد: شرطي مصري يقتل مسيحيين والمئات يحتجون
حضر مئات المسيحيين المصريين (اليوم) قداس صلاة الجنازة لتأبين رجل وابنه قتلهما شرطي في محافظة المنيا وسط مطالبات بأن توفر لهم الدولة حماية أكبر.
التفاصيل:
نطالب بمراجعة أفراد الشرطة المسلحين المنوط بهم حراسة الكنائس، وهل هم مؤهلون لحمل السلاح الحي، لئلا يصبحوا مصدرًا للخطر لا الحماية من الأخطار؛ فكيف للذئب أن يحرس القطيع؟!— Anba Macarius (@AnbaMacarius) December 13, 2018
- واقعة القتل التي حدثت أمس الأربعاء نتيجة خلاف بين عامل بناء وابنه من جانب والشرطي من جانب آخر.
- سكان ومصادر أمنية قالوا لـ"رويترز" إن الشرطي قتل الرجل وابنه وهما عماد كمال صادق (49 عاما) وديفيد (21 عاما) في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء في موقع بناء قرب كنيسة كان يحرسها.
- المصادر أضافت أن الشرطي محتجز ويجري استجوابه في حين تفرغ السلطات كاميرات المراقبة الخاصة بالكنيسة.
- شهود وصفوا مشادات كلامية غاضبة بين المشيعين وعددهم نحو ألفي شخص ورجال الشرطة الذين يحرسون الجنازة في المنيا. وردد الحشد هتافا يقول "واحد اثنين حق الشهدا فين".
- الأنبا مكاريوس، الأسقف العام بإبراشية المنيا الذي قاد قداس صلاة الجنازة، طالب السلطات بتقديم رد.
- مكاريوس كتب على تويتر يقول "نطالب بمراجعة أفراد الشرطة المسلحين المنوط بهم حراسة الكنائس، وهل هم مؤهلون لحمل السلاح الحي، لئلا يصبحوا مصدرًا للخطر لا الحماية من الأخطار".
- الأنبا مكاريوس قال لـ"فرانس برس" إن ما جرى كان بسبب "خلاف آني ولا توجد خلافات طائفية" بين الطرفين.
- بيان نشره الأنبا على صفحته على فيسبوك قال إن الشرطي المكلّف بحراسة كنيسة نهضة القداسة أطلق النار على "كل من عماد كمال صادق وابنه ديفيد عماد، وكانا يرفعان أنقاض منزل مقابل للكنيسة في مدينة المنيا (حوالي 260 كلم جنوب القاهرة)، و(ذلك) على خلفية خلاف بينهم منذ (الثلاثاء)".
- مكاريوس أضاف أن الشرطي "يدعى ربيع مصطفى خليفة، وتم القبض عليه وتقوم الأجهزة الأمنية الآن باستجوابه".
- نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نشروا فيديو يظهر القتيلين وهما ملقيان على الأرض مدرجين في دمائهما بعد إصابتهما.
خلفيات:
- في نوفمبر/ تشرين الثاني قٌتل سبعة أشخاص في هجوم استهدف حافلة تقل مسيحيين لدى عودتهم من تعميد طفل في أحد الأديرة بالمحافظة التي تقع على مسافة نحو 260 كيلومترا إلى الجنوب من القاهرة.
- محافظة المنيا شهدت في العامين 2017 و2018 اعتداءين على أقباط خلّفا 35 قتيلا وتبناهما تنظيم الدولة .
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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