مهرجانات
الثلاثاء 29 أغسطس 2017 14:24

شاهد: شرطي بريطاني يدهش الحشود برقصه في مهرجان شوارع

أدهش شرطي بريطاني الحشود بحركاته الراقصة في مهرجان نوتينغ هيل بالعاصمة البريطانية لندن.

وأخذ الضابط دانيال غراهام استراحة قصيرة من عمله في المهرجان السنوي الذي يتم تنظيمه في لندن، ليدهش الحشود بحركاته الراقصة، ما دفع رواد المهرجان إلى التصفيق له بحرارة ومحاولة تصوير حركاته الراقصة.

وانتشرت على نطاق واسع لقطات فيديو للضابط غراهام أثناء رقصه في المهرجان.

وكان غراهام قد أظهر مواهبه للجمهور في رقصات سابقة، حتى إنه وصل إلى مرحلة نصف النهائي في برنامج المواهب الشهير "بريتانز غوت تالنت" هذا الصيف.

ويعد مهرجان نوتينغ هيل أكبر مهرجان شوارع في أوربا، ويحتفي بالثقافة الأفريقية-والكاريبية.

المصدر
رويترز
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