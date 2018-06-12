الثلاثاء 12 يونيو 2018 21:19
شاهد: شرطي أمريكي ينقذ طفلا من طريق سريع
تمكن شرطي من إنقاذ طفل صغير من طريق سريع في ولاية إلينوي الأمريكية.
وأظهر مقطع فيديو نشرته شرطة نابرفيل على الصفحة الخاصة بها على موقع فيسبوك، الطفل وهو يجري في الطريق المزدحم بالسيارات.
ثم قام الشرطي، الذي صورت الكاميرا الخاصة بسيارته المقطع، بإيقاف سيارته والعدو تجاه الطفل وحمله عائدا.
وقالت الشرطة إن الطفل غافل والدته وهرب من المنزل قبل أن يصل إلى الطريق.
وأضافت أن الشرطي حصل على جائزة القسم في الإنقاذ بعد تصرفه.
المصدر
رويترز
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