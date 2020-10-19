شاهد: شرطي أمريكي ينقذ رجلا من الانتحار في اللحظات الأخيرة

أنقذ ضابط شرطة من مدينة أتلانتا، رجلا حاول الانتحار من مبني لانتظار السيارات يبلغ طوله 13 طابقا، في ولاية جورجيا الأمريكية.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي نشرته قناة شرطة أتلانتا على اليوتيوب، لحظات درامية، عندما أمسك الضابط إريك كنتل (33 عاما) بقدم الرجل، في حين ساعده زملاؤه على إحكام السيطرة عليه، ثم احتضنه وهو يقول له "أنا أحبك"، لينفجر الرجل بعدها في البكاء.

وقال كنتل "لقد أجرينا محادثة طويلة إلى حد ما، كنا نحاول بناء علاقة معه، ليعلم أن هناك من يهتم به، ويعلم أن هناك شخصا ما هنا من أجله، وأن العالم ليس ضده فقط، رأيته يقف وينظر إلى الجانبين فدحرج رأسه لأسفل وبدأ يمشي، وقتها عرفت أنه يجب أن أفعل شيئا ما".

وعن سبب إخباره بأنه يحبه قال كنتل "اعتقدت أنه بحاجة لسماع ذلك، لقد سمعت ذلك في صوته، عندما بدأ في البكاء، كان لدي الكثير من التعاطف والكثير من الحب له رغم أني لم أقابله أبدا في حياتي، أعتقد أنني وُضعت هناك في تلك اللحظة من الزمن لهذا السبب".

ونقل الرجل بعدها إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين يأمل كنتل أن يبقى على تواصل معه في المستقبل، والذي يثق تماما في أنه سينجح في قادم الأوقات من حياته.