حوادث
الخميس 5 أكتوبر 2017 22:24

شاهد: شرطي أمريكي يطلق النار على ممثل

أطلق شرطي أمريكي النار على ممثل خلال تصوير أحد الأفلام في ولاية إنديانا.

وأظهرت لقطات تم تصويرها من الكاميرا المثبتة على جسد الشرطي، رجلا يخرج من أحد الأبواب وهو يحمل مسدسا، وعندما طلب منه الشرطي أن يلقي المسدس التفت إليه الرجل قبل أن يطلق الشرطي النار عليه وكاد أن يصيبه في رأسه.

وطلب الشرطي من الرجل مرة أخرى إلقاء المسدس والنوم على الأرض، بينما كان الرجل يصيح بأنه ممثل وأنهم يمثلون فيلما.

وقالت الشرطة إن الضابط أرسل للموقع بناء على بلاغ بحدوث سرقة، ولم يعرف أن ما يحدث أمامه هو تمثيل لأحد الأفلام وأن المسدس هو سلاح غير حقيقي، خاصة أن الشركة المنتجة للفيلم لم تبلغهم بقيامهم بالتصوير في المكان.

المصدر
أسوشيتد برس
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إطلاق رصاص
ممثل

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