الولايات المتحدة
الخميس 16 يوليو 2020 16:40

شاهد: شرطية أمريكية تطلق الرصاص على شخص هاجمها بسكين

لقطة من حادث إطلاق النار في ميتشغان
مواقع التواصل
قالت السلطات في ولاية ميتشغان الأمريكية، إن رجلا قُتل برصاص الشرطة صباح الثلاثاء بعد أن طعن شخصًا مسنا خلال نزاع حول ارتداء قناع للوجه (كمامة) داخل متجر صغير.

وقالت الشرطة إن شون إريك رويس البالغ من العمر 43 عامًا لم يكن يرتدي قناعًا داخل متجر ألبان كواليتي عندما دخل في مشادة مع عميل مسن كان يرتدي واحدا للوقاية من عدوى فيروس كورونا.

وقام رويس بطعن الضحية البالغ من العمر 77 عامًا، فأصابه بجروح بليغة، ثم هرب من مكان الحادث في سيارة.

وقالت الشرطة إن نائبة رئيس مكتب مقاطعة إيتون اشتبكت مع رويس بالقرب من عاصمة الولاية "لانسينغ"، بعد حوالي نصف ساعة.

وأفرجت الشرطة عن شريطي فيديو من زاويتين مختلفتين، لخروج رويس من السيارة واقترابه بقوة على ما يبدو لمهاجمة الضابطة، وهو يحمل سكينين ومفك براغي.

ويمكن سماع صوت نائبة الشرطة، التي لم يتم الكشف عن اسمها، مرارًا وتكرارًا وهي تطلب من رويس إسقاط السلاح، دون جدوى، قبل إطلاق النار عليه دفاعًا عن نفسها.

وتم إطلاق الرصاص على رويس مرات عدة من ضابطة الشرطة، فأصيب وتوفي في وقت لاحق متأثرًا بجروحه.

وتجري شرطة ولاية ميشيغان، تحقيقاً مستقلاً بشأن الاستخدام المميت للقوة وتقود كذلك التحقيق في حادثة الطعن، بينما الضابطة التي لم تصب بأذى، وُضعت في إجازة إدارية لحين انتهاء التحقيقات.

وكان حاكم ميشيغان أمر المواطنين بارتداء الكمامات الواقية في المتاجر لتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا التاجي الذي اجتاح  الولايات المتحدة بقوة مما أسفر عن مئات الآلاف من الضحايا والمصابين.

المصدر
الجزيرة مباشر
وسائل إعلام أمريكية

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