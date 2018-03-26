الاثنين 26 مارس 2018 23:24
شاهد: شرطة نيويورك تنقذ رجلا حاول الانتحار
قالت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية إن عناصرها تمكنوا من إنقاذ رجل حاول الانتحار بالقفز من أعلى جسر تريبورو.
وقالت شرطة نيويورك في بيان إن عناصرها قاموا بعمل "رائع" استخدموا فيه تدريبهم لإنقاذ الرجل الذي كان يهدد بالقفز من أعلى الجسر في منطقة مانهاتن (الأحد).
وقالت صحيفة نيويورك بوست إن الرجل كان قد فقد وعيه، ما مكن الضباط من سحبه من على حافة الجسر.
وقالت الصحيفة إن الرجل نُقل إلى مستشفى محلي في نيويورك للعلاج، وأفادت بأن حالته كانت "خطيرة لكنها مستقرة".
المصدر
رويترز