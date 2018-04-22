أرمينيا
الأحد 22 أبريل 2018 18:47

شاهد: شرطة أرمينيا تفرق مُحتجين بعد رفض رئيس الوزراء الاستقالة

قال سياسي مُعارض وشهود إن الشرطة الأرمينية اعتقلت ثلاثة من زعماء المعارضة وفرقت بعض المتظاهرين في اليوم العاشر من الاحتجاجات على تعيين الرئيس السابق سيرغ سركسيان رئيسا للوزراء

وبثت قناة ايه1+ التلفزيونية في أرمينيا (الأحد) لقطات للمصادمات بين الشرطة والمحتجين.

ويتهم محتجون سركسيان بالتشبث بالسلطة بعد تعيينه رئيسا للوزراء الشهر الجاري في أعقاب عشر سنوات أمضاها رئيسا للبلاد.

وقام عشرات الآلاف من المعارضين بمسيرة عبر يريفان وأغلقوا شوارع وسط المدينة ونظموا اعتصامات.

وقالت الشرطة في بيان إنها "أخرجت بالقوة" السياسي المعارض نيكول باشينيان واثنين من نواب البرلمان من الاحتجاج لكنها لم تعتقلهم.

وقالت كذلك إنها بدأت في تفريق المحتجين بأساليب "يحكمها القانون".

وصدر البيان بعد فترة وجيزة من إجراء باشينيان محادثات مع سركسيان الذي انسحب من الاجتماع بعد أن اتهم منافسه بمحاولة "ابتزاز" السلطات.

ووافق البرلمان (الثلاثاء) الماضي على تولي سركسيان رئاسة الوزراء.

وبموجب دستور معدل جرت الموافقة عليه عام 2015 تنتقل أغلب السلطات في الجمهورية السوفيتية السابقة إلى رئيس الوزراء ويتحول منصب الرئيس إلى منصب شرفي بدرجة كبيرة.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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زعماء المعارضة الأرمينية
سيرغ سركسيان
رئيس وزراء أرمينيا
مصادمات

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