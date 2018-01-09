غرائب
الثلاثاء 9 يناير 2018 12:39

شاهد: شجرتا تفاح تثمران في الشتاء شمالي تركيا

أثمرت شجرتا تفاح في فصل الشتاء بقضاء "أرَيلي" في ولاية زونغولداغ شمالي تركيا، رغم أن التفاح فاكهة صيفية.

وقال عادل بولاط مدير غرفة الزراعة في قضاء أرَيلي، الاثنين، إن الكثير من الأشجار في القضاء ظلت حية بسبب بقاء درجات الحرارة تتراوح فوق المعدل السنوي للمنطقة.

وأضاف بولاط أن جميع غصون وجذوع الأشجار تدخل في سبات شتوي، عدا جذورها إلا أن ارتفاع معدلات الحرارة وعدم تساقط الثلوج في المنطقة حال دون ذلك.

من جانبه، قال سيدي دميرطاش الموظف الحكومي في القضاء، إنه شاهد لأول مرة شجرة تفاح تثمر خلال فصل الشتاء.

وأضاف أن أشجار التفاح تثمر عادة خلال يونيو/حزيران، إلا أنه أمر غريب أن تثمر في يناير/كانون الثاني، مبيناً "لقد تذوقت ثمارها وكانت لذيذة الطعم".

المصدر
الأناضول
كلمات مفتاحية
تفاح
فاكهة صيفية
فصل الشتاء
شجرتان
أريلي
شمالي تركيا

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: إعلامي مصري يزعم اكتشاف هوية ضابط التسريبات والنائب العام يحقق
Thumbnail
شاهد: أبلة فاهيتا تتحدث عن "أشرف باشا".. هل هو "بطل" التسريبات؟

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم