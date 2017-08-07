زراعة
الاثنين 7 أغسطس 2017 16:52

شاهد: شجرة بإسم كل عروسين جديدين في كوسوفو

اسوشيتدبرس
وجدت بلدية بريشتينا في كوسوفو أسلوبا مبتكرا لتشجيع الزراعة، يتمثل في تسمية شجرة بإسم كل عروسين يقومان بغرسها في حديقة عامة.

ويسمح مشروع زراعة الأشجار في العاصمة الكوسوفية للأزواج بزرع شجرة مع أسمائهم عليها كجزء من حفل زفافهم، وذلك في محاولة لجعل المدينة أكثر اخضرارا وأيضا لمكافحة تلوث الهواء.

وقال رئيس بلدية بريشتينا "شبيند أحميتى " إن هذا البرنامج يحظى بشعبية كبيرة، وأعرب عن اعتقاده بأن المواقع ال 160 المخصصة في الحديقة ستمتلئ بالأشجار التي يزرعها المتزوجون حديثا في غضون شهر.

وقال أحميتي أنه بمجرد أن يتم غرس كل الأشجار المستهدفة فإنه سيتم تخصيص مساحات جديدة، بهدف زيادة  الرقعة الخضراء في بريشتينا". 

المصدر
الجزيرة مباشر
اسوشيتد برس
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