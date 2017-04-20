الخميس 20 أبريل 2017 21:04
شاهد: شجار جماعي عنيف في جامعة أمريكية
ألقت الشرطة الأمريكية القبض على 11 لاعب كرة قدم في جامعة "ألكورن ستيت" إثر اندلاع شجار عنيف داخل الحرم الجامعي في ولاية مسيسيبي.
ونقلت تقارير إخبارية عن مسؤول في الشرطة قوله إنه تم توجيه اتهامات للاعبين الأحد عشر وأنه سيتم اعتقال آخرين الخميس.
ولم توجه الشرطة اتهامات للاعبين إلا بعد تداول مقاطع فيديو على مدار أسبوع على مواقع التواصل الاجتماعي للشجار الذي وقع في 10 ابريل/نيسان الجاري.
ولم تكشف الشرطة عن سبب الشجار الذي اندلع في مقصف الجامعة ثم انتقل إلى مرآب السيارات.
المصدر
الجزيرة مباشر
صحف أجنبية
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