الاثنين 28 أغسطس 2017 11:15
شاهد: شجار جماعي على ساحل الذهب بأستراليا
اندلع شجار جماعي، الأحد، في حانة أسترالية حيث كانت هناك كانت مباراة ملاكمة بين فلويد مايويذر، وكونور ماكجريجور، ما أدى إلى طعن شاب يبلغ من العمر 29 عامًا في الرقبة.
وتم استدعاء شرطة كوينزلاند إلى حديقة سيرفرز بارادايس بير بعد تقارير عن اضطرابات كبيرة.
وقال شهود لوسائل الإعلام الأسترالية إن حوالى 30 شخصًا شاركوا في الشجار.
وقالت شرطة كوينزلاند، إن ثلاثة أشخاص اعتقلوا ووجهت إلى شاب يبلغ من العمر 24 عاما، اتهامات بالتسبب في أضرار جسدية خطيرة، وقالت الشرطة إن التحقيقات جارية.
المصدر
رويترز
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