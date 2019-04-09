الثلاثاء 9 أبريل 2019 10:54
شاهد: "شبيه رونالدو".. عامل فقير يستمتع بحياة المشاهير
يستمتع بيوار عبد الله (25 عامًا)، لاعب كرة قدم هاوِ في شمال العراق، بحياة المشاهير، وذلك بفضل التشابه الكبير بينه وبين قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو.
ويأمل بيوار أن يقابل رونالدو، الذي يلعب على بعد آلاف الأميال في الدوري الإيطالي، في يوم من الأيام.
التفاصيل:
- بيوار يكسب رزقه من العمل في مجال البناء وليس من خلال اللعب لناد أوربي بارز مثل نجم يوفنتوس الشهير.
- بيوار عبد الله قال أثناء مشاركته مع شباب آخرين في إحدى مباريات كرة القدم في منطقة جبلية "يقول لي كثيرون إنني أشبه كريستيانو".
- بيوار: بصرف النظر عما إذا كنت عربيًا أو كرديًا أو أجنبيًا، فالمهم هو أن أقابله في يوم من الأيام".
- "شبيه رونالدو" ينتمي إلى عائلة فقيرة في سوران، وهي مدينة تقع على بعد 110 كيلومترات شمال شرقي أربيل، بالقرب من الحدود العراقية الإيرانية، ووالده مقاتل متقاعد من قوات البشمركة الكردية.
- بيوار لم يكمل تعليمه وتوقف عن الدراسة وهو في سن السابعة بسبب المصاعب الاقتصادية التي تواجه عائلته، لكنه، مع ذلك، يتمتع بشعبية في المنطقة، وكثيرا ما يلتقط الناس معه صورًا شخصية (سيلفي) في الشوارع.
- ريزيار نجاد وهو موظف في متجر محلي يشتري منه بيوار ملابسه الرياضية، قال "لبيوار معجبون كثيرون، ونحن سعداء جدًا بذلك. الناس يحبونه كثيرًا، وخاصة سكان سوران".
المصدر
رويترز
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