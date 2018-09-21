الجمعة 21 سبتمبر 2018 19:16
شاهد: شبكة عنكبوت ضخمة تغطي شاطئ مدينة يونانية
غطت شبكة عنكبوت ضخمة شاطئا كاملا في مدينة إيتوليكو شرقي اليونان.
أمر غريب لكنه طبيعي:
- أظهرت لقطات شبكة العنكبوت وهي تمتد بطول مئات الأمتار على الشاطئ.
- غلفت الشبكة الضخمة الأشجار وامتدت كذلك لتغطي العلامات الإرشادية والقوارب الراسية.
- نقلت وسائل إعلام محلية عن خبراء إن ما حدث أمر طبيعي نتيجة للجو الحار والرطوبة المرتفعة، ما جعل المكان مناسبا لتكاثر الحشرات التي تتغذى عليها العناكب.
- شهدت المنطقة مؤخرا زيادة كبيرة في حشرات البعوض، ما ساعد على تكاثر العناكب.
- قال خبراء إن الأمر سينتهي مع انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار.
المصدر
وكالات
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