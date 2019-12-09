لبنان
الاثنين 9 ديسمبر 2019 22:12

شاهد: شباب ينقذون امرأة جرفتها السيول في لبنان

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان مقطع فيديو لعملية إنقاذ مثيرة لامرأة جرفتها سيول الأمطار في العاصمة بيروت.
التفاصيل
  • المقطع يظهر السيول الغزيرة وهي تجرف شخصا في طريقها، قبل أن يتدخل شاب ليمنع اصطدام الشخص بإحدى السيارات.
  • مستخدمو مواقع التواصل قالوا إن الشخص الذي جرفته مياه الأمطار ما هو إلا سيدة، مشيرين إلى أن الحادث وقع في منطقة خلدة جنوبي العاصمة.

  • عدة مناطق في لبنان شهدت سيولا جارفة نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة.
المصدر
الجزيرة
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أمطار غزيرة
سيول جارفة
بيروت

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