الثلاثاء 4 فبراير 2020 20:46
شاهد: شاكيرا تشعل مواقع التواصل بـ "زغرودة" السوبر الأمريكي
أثارت المغنية الكولومبية شاكيرا حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أطلقت "زغرودة" في العرض الذي قدمته خلال مباراة السوبر لكرة القدم الأمريكية.
المغردون الأمريكيون والأوربيون لم يفهموا البعد الثقافي "لزغرودة" شاكيرا، لكن حسابا يتابع كرة القدم الأمريكية وصف "الزغرودة" بأنها "أعظم لحظة في تاريخ السوبر بول"
فيما أثارت ردودا وتعليقات من مغردين عرب.
shakira when she stuck her tongue out pic.twitter.com/KyN7h6EjCB— David ☔️ (@davidfcknbanner) February 3, 2020
shakira when she stuck her tongue out pic.twitter.com/KyN7h6EjCB— David ☔️ (@davidfcknbanner) February 3, 2020
ونشر مستخدمو مواقع التواصل عددا من التعليقات الكوميدية على ما قامت به شاكيرا خلال الحفل.
نفس الشي بس إنتو يلي بتحبو #شاكيرا 😂😂😂— Mariana Swiedan (@MSwiedan) February 4, 2020
كتير حب لعبلة كامل😍 pic.twitter.com/ldjyFhgPxd
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