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الثلاثاء 4 فبراير 2020 20:46

شاهد: شاكيرا تشعل مواقع التواصل بـ "زغرودة" السوبر الأمريكي

رويترز
أثارت المغنية الكولومبية شاكيرا حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أطلقت "زغرودة" في العرض الذي قدمته خلال مباراة السوبر لكرة القدم الأمريكية.

المغردون الأمريكيون والأوربيون لم يفهموا البعد الثقافي "لزغرودة" شاكيرا، لكن حسابا يتابع كرة القدم الأمريكية وصف "الزغرودة" بأنها "أعظم لحظة في تاريخ السوبر بول"

فيما أثارت ردودا وتعليقات من مغردين عرب.

 

ونشر مستخدمو مواقع التواصل عددا من التعليقات الكوميدية على ما قامت به شاكيرا خلال الحفل.

 

المصدر
مواقع التواصل
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السوبر الأمريكي

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