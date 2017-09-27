المكسيك
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 10:02

شاهد: شاحنة مياه تتسبب في مصرع 4 أشخاص وإتلاف 18 سيارة

تسبب حادث تحطم شاحنة مياه، الثلاثاء، في مصرع 4 أشخاص على الأقل، وتدمير ما لا يقل عن 18 سيارة في مكسيكو سيتي.

وأظهرت أشرطة فيديو تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي من قبل شهود عيان، شاحنة مياه زرقاء اللون وهي عالقة داخل أحد المنازل قرب شارع كونستيتونتس بالعاصمة المكسيكية.

وظهرت في المنطقة المحيطة بقايا السيارات المدمرة والتالفة متناثرة على الطريق.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن الحادث تسبب في مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين.

المصدر
رويترز
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