السبت 8 أبريل 2017 19:22
شاهد: شاحنة مليئة بالمتفجرات تحترق بعد اصطدامها ببناية سكنية
أظهرت لقطات صورها هاو من مبنى مقابل للمتجر الذي وقع فيه هجوم بشاحنة (الجمعة) دخانا يتصاعد من المبنى.
ونقل التلفزيون السويدي (السبت) عن مصادر متعددة بالشرطة لم يذكرها بالاسم قولها إن الشرطة عثرات على متفجرات في الشاحنة التي استخدمت في الهجوم.
ودهست الشاحنة حشدا من الناس ثم اصطدمت بالمتجر في وسط ستوكهولم أمس، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 15 آخرين في هجوم قال رئيس الوزراء السويدي إنه عمل إرهابي فيما يبدو.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز