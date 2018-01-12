الجمعة 12 يناير 2018 19:30
شاهد: شاحنة ضخمة تقتحم خط نهاية سباق للدراجات وسط ذهول المذيعة
اقتحمت شاحنة تحمل أكواما من القش خط نهاية سباق للدراجات في أستراليا مما أصاب إحدى المراسلات بالصدمة.
وكانت المراسلة تقدم تقريرا لها عن السباق عندما بدا عليها ملامح الذهول والهلع ووضعت يدها على رأسها لتظهر في الخلفية شاحنة ضخمة مسرعة وهي تقتحم بوابة نهاية سباق الدراجات وتسحبها معها لعشرات الأمتار.
ولم تتأثر البوابة بالحادث إذ قام المسؤولون عن السباق بإعادة نصب البوابة لتستقبل الفائزة بالسباق.
وقالت الشرطة إنه لم يتم إخطارها بالحادث، لتحقق في أسباب ما حدث.
المصدر
رويترز
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