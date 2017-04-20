الخميس 20 أبريل 2017 22:14
شاهد: شاحنة ضخمة "تسحب" سيارة تحت إطاراتها
نشر أمريكي مقطع فيديو لشاحنة ضخمة وهي تسحب سيارة أخرى تحت إطاراتها على أحد الطرق السريعة في ولاية كاليفورنيا.
ويظهر المقطع، الذي نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، سائق السيارة وهو يستغيث بالمصور حتى ينبه سائق الشاحنة ليتوقف.
وتمكن المصور وسائق سيارة أخرى من إيقاف الشاحنة وحاولوا مساعدة السائق للخروج من السيارة التي تصاعد منها الدخان وتفككت بعض أجزائها الأمامية.
وقال سائق الشاحنة إنه لم يدر بوجود السيارة تحت إطارات شاحنته.
ولم يعرف سبب دخول السيارة تحت الشاحنة، بعد أن رفض قائدها استمرار التصوير.
المصدر
ديلي ميل
كلمات مفتاحية