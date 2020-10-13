تركيا
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 18:00

شاهد: شاب يعزف الكمان وهو يحلق في سماء المتوسط

فنن التركي غورجان أقصوي بعزف آلة الكمان وهو يمارس الطيران المظلي في سماء البحر الأبيض المتوسط، بولاية أنطاليا جنوبي البلاد.

جاء ذلك في إطار برنامج تدريبي نظمه "نادي الطيران الرياضي بولاية تشوروم"، في قضاء ألانيا بأنطاليا، وفق بيان صادر عن النادي.

ووثقت كاميرا مثبتة في المظلة، لحظات قيام أقصوي، عضو النادي، بالعزف وهو يحلق في الهواء.

وقال رئيس النادي علي قارنلي أوغلو، إن الهدف من عزف الكمان في الجو، هو لفت الأنظار إلى هذه الرياضة.

وأوضح في تصريح صحفي أنهم يرمون لنشر هذه الرياضة في منطقة الأناضول، لاسيما في تشوروم.

المصدر
الأناضول

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