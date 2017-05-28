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الأحد 28 مايو 2017 13:04

شاهد: شاب يتقن تقليد أصوات شيوخ الحرم وكبار المقرئين

الشاب المصري محمود فضل
حصد مقطع مصور لشاب مصري يجيد تقليد أصوات الأذان وتكبيرات العيد وقراءة القرآن، لمشاهير وكبار المقرئين والمؤذنين والأئمة، نحو مليوني مشاهدة على فيسبوك.

ونشر الشاب المصري محمود فضل على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لقطات له وهو يقلد أصوات شيوخ الحرم وكبار المقرئين المصريين.

وكان من بين من قلدهم الشاب، مؤذن الحرم المكي الشيخ علي الملا، والأذان المصري "مقام الحجاز"، وأذان الكويت للشيخ مشاري بن راشد العفاسي.

كما أجاد تقليد أصوات أئمة المسجد الحرام الشيخ ياسر بن الدوسري، والشيخ ماهر بن المعيقلي، والشيخ عبدالرحمن السديس، والشيخ ناصر القطامي إمام مسجد الملك عبدالله بالرياض.

وبرع محمود أيضّا في تقليد كبار المقرئين المصريين، من بينهم الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، والشيخ محمود خليل الحصري، والشيخ محمود علي البنا، والشيخ مصطفى إسماعيل.

وعلق محمود قائلًا " إيه إللي هايحصل لو مشايخ مصر أصبحوا أئمة ومؤذنين في الحرم تعالو نشوف.. تقليد المشايخ المصريين والسعوديين"، وحظي الفيديو بانتشار وإعجاب واسعي المدى على شبكة الإنترنت. 

وينشر محمود من حين لآخر على فيسبوك ويوتيوب، مقاطع متنوعة يقلد فيها أصوات كبار المؤذنين والمقرئين في مصر والعالم العربي، ويحظي بمتابعة الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي.

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المصدر
الجزيرة مباشر
فيسبوك
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