أرقام قياسية
السبت 18 أغسطس 2018 11:12

شاهد: شاب جورجي يحل ستة مكعبات روبيك تحت الماء

تمكن طالب من جورجيا يبلغ من العمر 18 عاما من حل ستة مكعبات روبيك في نفس واحد تحت الماء في محاولة لتسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس.

ونزل فاكو ماركيلاشفيل في حوض زجاجي مملوء بالمياه لمدة دقيقة و44 ثانية و25 جزءا من الثانية قام خلالها بتدوير جوانب مكعبات روبيك بسرعة فائقة لحلها أمام حشد من المتفرجين في حديقة جينو

باراديس المائية في العاصمة تبليسي.

وقال إنه استعد لخوض هذا التحدي لمدة ستة أشهر تدرب خلالها عدة ساعات يوميا.

وأضاف بعد أن أنهى العرض "تدربت كثيرا على أمل أن أكسر الرقم القياسي ولضمان سلامتي لأن أي خطأ صغير قد يكون خطيرا... أعتقد أن النتيجة التي حققتها ستظل رقما قياسيا لفترة طويلة. أتمنى أن أحقق الكثير من الأرقام القياسية الأخرى".

وأصدرت رابطة الأرقام القياسية في جورجيا شهادة تؤكد النتيجة التي حققها ماركيلاشفيل بعد أن شاهدت محاولته وسترسل أدلتها لمقر موسوعة غينيس للتحقق منها.

ووفقا لموقع موسوعة غينيس يحمل أنتوني بروكس من ولاية نيوجيرزي الأمريكية الرقم القياسي الحالي وهو حل خمسة مكعبات روبيك وحققه في أغسطس/آب 2014.

المصدر
رويترز
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أرقام قياسية
موسوعة غينيس
جورجيا
مكعبات

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